حقيقة فيديو وصول كاظم الساهر إلى البصرة لإحياء حفل افتتاح خليجي 25

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، زعم ناشروه أنه أثناء وصول المطرب العراقي كاظم الساهر إلى مدينة البصرة؛ لإحياء حفل افتتاح بطولة خليجي 25، إلا أن مقطع الفيديو في الحقيقة مصور قبل سنوات في تونس.

ويظهر في الفيديو كاظم الساهر وهو يتنقل داخل ما يبدو أنه مطار محاطا بعدد من الأشخاص وبصحفيين ومصورين، وجاء في التعليق المرافق «لحظة وصول القيصر كاظم الساهر إلى مدينة البصرة بعد غياب دام عقدين»، وجاء في منشورات أخرى أنّ الساهر وصل لإحياء حفل افتتاح «خليجي 25».

وجاء انتشار هذا الفيديو للفنان العراقي كاظم الساهر قبيل انطلاق منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم المقامة هذه السنة في العراق.

واستكملت مدينة البصرة استعداداتها لاستضافة البطولة بين 6 و19 يناير الجاري، وسط تدفق مشجعي الدول بمشاركة ثمانية منتخبات، بعد عقود طال فيها انتظار احتضان العراق البطولة منذ المرّة الأولى عام 1979 في بغداد، بحسب وكالة «فرانس برس».

انطلاق حفل افتتاح خليجي 25

وانطلقت المنافسات أمس بحفل افتتاح على استاد البصرة الدولي، وصفته اللجنة المنظّمة بأنه كان استثنائيا يعكس إرث وتاريخ المدينة وما تتميز به من علاقات حياتية واجتماعية مشتركة مع بقية دول منطقة الخليج العربي.

وقد أحاط الغموض بإمكان إحياء الفنّان العراقي كاظم الساهر حفل الافتتاح بعد التباين في تصريحات المسؤولين حول هذا الشأن.

وحتى صدور هذا التقرير لم يحسم أمر إحياء «القيصر» لحفل الافتتاح، بحسب ما أفاد منظمون لـ«وكالة فرانس برس» في بغداد.

آخر زيارة لكاظم الساهر في العراق

وغادر الساهر الملقّب بـ«القيصر» العراق عام 1997 ولم يشارك مذّاك بحفلات هناك، وكانت آخر زيارة له عام 2011 في إطار حملة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، إلا أن الفيديو المتداول لا علاقة له بكلّ ذلك.

فأول ما يلفت الانتباه هو شعار مهرجان قرطاج الدولي للموسيقى في أعلى الفيديو لجهة اليمين، كما أرشد البحث إلى أن الفيديو يعود لوصول كاظم الساهر إلى مطار تونس قرطاج قبل أربع سنوات، للمشاركة في النسخة الرابعة والخمسين من المهرجان عام 2018.

وقد نشر الفيديو آنذاك في قناة مهرجان قرطاج الدولي في موقع يوتيوب.