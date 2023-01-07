«الزراعة»: طقس شهر طوبة مثالي لزراعة محصول القمح

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن «طوبة» هو شهر البرودة الأساسي في شتاء مصر ويبدأ بالمنخفض المتعمق والذي يبدأ فيه انخفاض درجة الحرارة وظهور الشبورة بكثافة شديدة، لكن هذه الظروف مثالية لمحصول القمح والتي قد تستمر معنا لشهر مارس المقبل، وسيتسبب في الوصول لإنتاجية عالية خلال تلك الفترة، لافتًا إلى ضرورة مراقبة المحصول لملاحظة أي بوادر للأمراض التي تتسبب فيها تلك الظروف الجوية على المحاصيل.

محاصيل الفاكهة قد تؤثر عليها درجات الحرارة

وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة « TeN»، أن محاصيل الفاكهة الأخرى قد تؤثر عليها درجات الحرارة مثل محصول المانجو وذلك إذا انخفضت الحرارة عن 4 درجات مساء، مشيرا إلى أن العنب والبرقوق والتفاح المصري والتين تحتاج لدرجة منخفضة من الحرارة حتى تنتج محصولا كبيرا.

يجب ري محصول القمح في محافظات الوجه البحري

وأشر «غنيم»، إلى أنه بالنسبة للعنب يفضل عدم الاستعجال للرش حتى لا يتسبب حمل زيادة على المزارع في التكلفة والخضر الموجودة مثل البطاطس لها ظروف مناسبة في انخفاض درجات الحرارة، لكنها قد تتسبب في أمراض لتلك المحاصيل بسبب انخفاض درجات الحرارة والرطوبة وعلى المزارع الرقابة التامة للمحاصيل لملاحظة وجود أي من تلك الأمراض، ويجب ري محصول القمح في محافظات الوجه البحري بعد انتظار كمية المطر التي قد تسقط حتى لا تكون المياه زيادة للتربة وتكون مشبعة أكثر من اللازم ويحدث اتلاف للجذور.