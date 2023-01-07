تنمية الصعيد.. 175 مشروعا لتطوير حياة أهالي 34 قرية في طما بسوهاج

تبذل القيادة السياسية جهودًا مضنية في تنمية الصعيد، وإقامة مشروعات عملاقة في كل المرافق والقطاعات المتنوعة بمختلف المحافظات، والتي جاء على رأسها قطاع الصحة والتعليم والطرق، لتقديم أفضل الخدمات للأهالي.

تنمية الصعيد.. «حياة كريمة» في سوهاج

وكان لمركز طما شمالي محافظة سوهاج نصيبا كبيرا في المشروعات الضخمة التي تهدف لتغيير حياة الأهالي، من خلال إنشاء بنية تحتية وتوفير كافة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، والتي بلغ عددها 175 مشروعات تنمويا في 34 قرية بالمركز، بينها قرية أم دومة والتي حصلت على لقب القرية النموذجية، وتفقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة لسوهاج، وفقا لحديث اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لـ«الوطن».

مشروعات «حياة كريمة» في طما

وتضمنت قائمة المشروعات التي حظيت بها قرى مركز طما في مبادرة «حياة كريمة» لتنمية الصعيد والريف المصري التالي:

- 18 مشروعا للصرف الصحي.

- 20 مشروعا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب.

- 34 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء.

- إنشاء 15 وحدة صحية جديدة.

- رفع كفاءة 7 وحدات أخرى.

- 7 نقاط إسعاف.

- إنشاء 2 مركز جديد لطب الأسرة.

- رفع كفاءة 5 طرق داخلية.

- إنشاء 5 مجمعات للخدمات الحكومية.

- 5 مجمعات للخدمات الزراعية.

- إنشاء وتطوير 8 مراكز للشباب.

- عدد 6 مشروعات بقطاع التضامن الاجتماعي.

- تبطين الترع.

- رفع كفاءة مكاتب البريد، وإدارات المرور، والأسواق الحضارية، ومواقف السيارات، ووحدات الإطفاء، والغاز الطبيعي.

الانتهاء من جميع المشروعات

وأكد محافظ سوهاج أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بنسبة 100%، وتسليمها للجهات التابعة لها لبدء العمل، بينما جار العمل على عدة مشروعات أخرى تفاوتت نسب تنفيذها.