وظائف الشباب والرياضة للجنسين بمختلف التخصصات.. الشروط والتقديم

أعنلت وزارة الشباب عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة التي تناسب الشباب من الجنسين للعمل في بعض الشركات التي تتطب مجموعة من الخبرات والمؤهلات التي تتيح لتلك الفئة الحصول على الوظيفة المناسبة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، على هذا النحو:

وظائف شركة Telecommunicate

وفق الشباب والرياضة، فإن شركة Telecommunicate في حاجة للتعيين الوظائف موظفين للعمل Call Center، وتيلي سيلز للعمل في المعادي بشروط منها أن يكون المتقدمين من طلبة وخريجين معاهد وكليات، والحد الأقصى للسن 30 سنة، ولا يشترط الخبرة، السكن في القاهرة أو الجيزة برواتب من 2500 إلى 2800 حسب كل وظيفة، وللتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة او التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر .

وظائف صيدليات

ونوهت الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لمجموعة صيدليات كبرى الثلاثاء والأربعاء المقبلين الموافق 10/11 يناير 2023 من الساعة ص 10 إلى الساعة 3 للوظائف الأتية:

- مدير فرع للعمل في الإسكندرية، وأن يكون حاصل على بكالوريوس صيدلة.

- صيادلة للعمل في الجيزة / القليوبية / الاسكندرية (بكالوريوس صيدلة - خبرة أو بدون خبرة)

- موظف تجميل داخل الفرع للعمل في (الشروق / العبور / الإسكندرية) (مؤهل متوسط)

- موظف أمن للعمل في (الشروق / العبور / التجمع / الشيخ زايد / مصر الجديدة / مدينة نصر / المهندسين / وسط البلد / شبرا) (مؤهل متوسط أو مؤهل عالى)

- دليفري للعمل في (الشروق / العبور / التجمع / الشيخ زايد / مصر الجديدة / مدينة نصر / المهندسين / وسط البلد / شبرا) (مؤهل متوسط - امتلاك ماكينة - رخص سارية)

الشروط المشتركة في الوظائف

الشروط المشتركة جميع المؤهلات (متوسط - فوق متوسط - عالى)، يتم قبول الصيادلة المكلفي، الحد الأقصى للسن 35 سنة، ذكور وإناث، تحديد موقف الجيش، للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة والذهاب على العنوان والميعاد 11 ش أحمد عمارة بجوار حديقة الفسطاط مصر القديمة الاستفسار الاتصال على واتس آب/ت: 01207066887 .

وظائف مطاعم

تطلبت شركة كبرى للعمل في مجال المطاعم مساعدين مديرين ذو (خبرة بمجال المطاعم الفرايد تشيكن)، وموظف سوبر فايزر ذو (خبرة بمجال المطاعم الفرايد تشيكن)، وموظف ذو ويتر (خبرة بمجال المطاعم أو بدون)، وموظف عضو فريق (لا يشترط الخبرة)، وموظف استيورد (خبرة وبدون) للعمل في التجمع الخامس - وسط البلد - عين شمس - متنزه الطاهرة بسراي القبة.

الشروط المشتركة للتقدم للوظائف قبول طلاب بنظام المنازل، السن من 18 سنة إلى 40 سنة، ذكور وإناث، التفرغ التام، الراتب حسب كل وظيفة لا يقل عن 3000 جنيه، وجبة (للويتر - عضو فريق - الاستيورد)، الراتب للوظائف الإدارى يحدد حسب المقابلة الشخصية والخبرة، يوجد بدل مواصلات لفرع التجمع فقط.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد سراي القبة متنزه الطاهرة امام محطه مترو سراي القبة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 يناير من الساعة 10ص إلى الساعة 3 م.