فرص عمل للشباب.. اعرف تفاصيل وظائف وزارة القوى العاملة والشروط

أعلنت الإدارة العامة للتشغيل، بوزارة القوى العاملة عن توفير عدد من فرص العمل للشباب والخريجين برواتب مجزية، وكشفت وزارة القوى العاملة، عن توافر 235 فرصة عمل للشباب من الجنسين في 14 شركة من شركات القطاع الخاص بمحافظة القليوبية، برواتب تبدأ من 2400 جنيه.

وظائف وزارة القوى العاملة

وتوفر تلك الوظائف بعض المزايا من تأمين طبي واجتماعي، بالإضافة إلى مزايا أخرى، على مهن وتخصصات مختلفة لشغلها خلال شهر يناير 2023.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز الوظائف المطلوبة وفقا لما ذكرته وزارة القوى العاملة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهي:

2 مدرس لغة إنجليزية.

2 مدرس رياضيات.

22 مندوب مبيعات.

50 عمال تفصيل وحياكة بكافة أعمالها.

87 عامل إنتاج.

20 عامل زراعي.

29 سائق.

16 عامل مخزن.

شروط التقديم على الوظائف

- يشترط أن يكون سن المتقدم لهذه الوظائف من 18 إلى 50 سنة.

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى أو فوق متوسط أو متوسط أو بدون.

- يتم التقديم للشباب من أبناء المحافظة.

كيفية التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة القوى العاملة في بيانها، أنه على الراغبين في التقدم للحصول على تلك الوظائف وفرص العمل المعلن عنها، تقديم الأوراق المطلوبة إلى مقر مديرية القوى العاملة بالقليوبية وعنوانها.

بنها - منطقة الفيلل – مجمع المصالح.