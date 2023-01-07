مشروعات شاهدة على الجمهورية الجديدة في قرية «بلانة» بأسوان «فيديو»

تحدثت سارة سراج، مراسلة «إكسترا نيوز» من أسوان، مع عدد من أهالي ومسؤولي قرية «بلانة» التي شهدت تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة».

وقال أحمد العمدة كبير معلمي مدرسة «بلانة» الإعدادية الجديدة بمركز نصر محافظة أسوان، إن مدارس قرى نصر النوبة تطورت في الآونة الأخيرة بعد تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»، حيث قل تكدس الطلاب وزادت الفصول، وقلت الدروس الخصوصية، وبعد أن كان عدد التلاميذ نحو 60 طالبا في الفصل الواحد، أصبح 40 فقط.

انخفاض الكثافة الطلابية داخل الفصول

وأضاف كبير معلمي مدرسة بلانة الإعدادية الجديدة بمركز نصر محافظة أسوان، «لدينا أيضا اكتفاء ذاتي من المدرسين، مع بعض الزملاء الذين يعملون بالحصة، وهم من المخلصين الذين يبذلون قصارى جهدهم، ومع انخفاض عدد التلاميذ يستطيع التلميذ أن يستوعب الدرس ويستطيع المعلم أن يؤدي واجبه».

القرية أخدت نصيب الأسد في التطوير

أما مدحت حسن رئيس قرية بلّانة، فقال إن القرية أخدت نصيب الأسد في التطوير، من حيث مشروعات توصيل الغاز والصرف ومجمع الخدمات والمجمع الزراعي والحرفي ومحطة المياه وسوق وموقف ووحدات صحية وصناعات حرفية وزراعية، مشيرا إلى أن الصعيد كان مهملا لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يصل بخدمات «حياة كريمة» إلى كل بيت.