مشروعات التنمية المحلية بالصعيد.. «حياة كريمة» في المناطق المحرومة

شهدت محافظات الصعيد، اهتماما كبيرا في عهد الرئيس السيسي، من أجل حياة أفضل وتحقيق التنمية والقضاء على سنوات طويلة من التهميش.

ورصدت وزارة التنمية المحلية، أبرز الإنجازات والأعمال التي جرت في الصعيد على مدار 8 سنوات مضت، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، بعدما وضعت القيادة السياسية الصعيد في قائمة الأولويات، وجاءت أبرز الأعمال التي شهدها الصعيد وفق تقرير التنمية المحلية، كالتالي:

أبرز نشاط التنمية المحلية فى الصعيد

- تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بالصعيد، بالتعاون مع البنك الدولي، علاوة على انطلاق مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الصعيد، وإقامة العديد من الخدمات في المناطق المحرومة.

- التركيز على القرى الأكثر فقرا لتعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات، ومنها رفع كفاءة الطرق الداخلية وتحسين خدمات النظافة والبيئة والكهرباء والإنارة والمجازر والأمن والإطفاء والمرور.

إدخال الصرف الصحي للقرى

- التركيز على إدخال مشروعات الصرف الصحي بالقرى لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضا الخدمات مثل مياه الشرب ورفع كفاءة الوحدات المحلية علاوة على تطوير المراكز التكنولوجية تحديدا في سوهاج وقنا، من برنامج تنمية الصعيد.

- العمل على تنفيذ 4453 مشروعا في سوهاج وقنا، بقيمة استثمارات بلغت 16.39 مليار جنيه، بالتعاون مع البنك الدولي.

- محافظات الصعيد لها نصيب كبير من البرامج والتكليفات الرئاسية، إذ تقام مشروعات بقيمة 2.2 مليار جنيه في البينة التحتية من المدافن الصحية الآمنة ومصانع المعالجة وتدوير المخلفات والمحطات الوسيطة المتحركة والثابتة لتحسين البيئة.

ضخ استثمارات بالصعيد

- مليار جنيه لتطوير المجازر الحكومية من أجل تحسين البيئة.

- ضخ بعض الاستثمارات بقيمة تصل 1.25 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات فى الطرق والصحة والتعليم والخدمات.

- إنفاق 5.4 مليار جنيه في مبادرة «حياة كريمة» لتطوير 342 قرية وتقديم الخدمة لـ 4.5 مليون مواطن بالصعيد.