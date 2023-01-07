نجوم الفن ينعون رحيل وديع جورج وسوف: ربنا يرحمك يا ابن الغالي

نعى عدد كبير من الفنانين رحيل وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، بعد رحيله أمس الجمعة، نتيجة تعرضه لوعكة صحية شديدة، ولا يزال نجوم الوطن العربي يكتبون كلمات مواساة لوالده.

وشارك الفنان وائل جسار جمهوره بصورة خاصة لوديع جورج وسوف مع والده الفنان جورج وسوف، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وعلّق عليها قائلا «الله يرحمك يا وديع يا غالي، يا ابن الغالي، على قلوبنا جميعا.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

عابد فهد ينعي رحيل وديع جورج وسوف

وشارك الفنان عابد فهد هو الآخر بصورة لـ«وديع» مع والده، وعلّق عليها قائلا «خبر محزن، الله لا يفجع حدا بأولاده الله، يصبر قلبك، ويعطيك القوة أبو دويع، ليكن ذكره مؤبداً».

أنعام: ربنا يربط على قلبك

وكتبت الفنانة أنغام كلمات خاصة عبر صفحتها على موقع «تويتر»، وقالت «لاحول ولاقوة إلا بالله.. خالص التعازي في وفاة وديع جورج وسوف، الله يرحمه ويحسن إليه، ويصبرك يا أبو وديع، ويربط على قلبك وقلب أمه.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

لاحول ولاقوة الا بالله .خالص التعازي في وفاة #وديع_جورج_وسوف الله يرحمه ويحسن إليه ،ويصبرك يابو وديع ويربط علي قلبك وقلب امه. انالله وانا اليه راجعون .. — Angham (@Angham) January 6, 2023

وانضم إليهم الفنان رامي عياش الذي كتب منشورا عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، قال فيه «أصعب فراق، فراق الحبايب، وداعا وديع وسوف».