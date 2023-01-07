الظهور الأخير لـ وديع جورج وسوف.. احتفل بعيد ميلاد والده منذ أسبوعين (صور)

خبر صادم تلقاه الفنان جورج وسوف بفقدانه نجله الأكبر وديع والذي غيبه الموت بسبب مضاعفات إجراء جراحة تكميم معدة وتحويل مسار أواخر العام المنقضي أدت لإصابته بنزيف في البطن وانتقل للمستشفى وظل في العناية المركزة لأيام قبل وفاته.

الصورة الأخيرة منذ أسبوعين

الظهور الأخير لوديع جورج وسوف مع والده كان منذ أسبوعين حيث احتفل مع سلطان الطرب جورج وسوف بعيد ميلاده الـ61 يوما، 23 ديسمبر الماضي ونشر صورة وهو يحمل «تورتة» مع والده ونشرها عبر حسابه الشخصي على موقع الصور إنستجرام قائلًا بالإنجليزية: «كل عام وأنت بخير يا أبي وأخي وصديقي المقرب وعمودي الفقري..أحبك».

يعمل ويقيم في العاصمة القطرية الدوحة

ووديع كان يبلغ من العمر 39 عاما ويعمل في دولة قطر بعيدًا عن الفن، حيث درس التسويق في الجامعة الأمريكية ببيروت وهو الابن الأكبر لجورج وسوف من زوجته الأولى شاليمار شلبي وله شقيقان هم حاتم وجورج جونيور وأخت غير شقيقة وهي عيون.

وتشيع جنازة وديع جورج وسوف غدًا الأحد 8 يناير من كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذوكس ثم ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه كفرون في كنيسة مار الياس كفرون ويوارى الثرى في مدافن عائلته.