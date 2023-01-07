9 معلومات عن وديع جورج وسوف: عمره 39 عاما وكان يعمل ويقيم في قطر

غيَّب الموت وديع، نجل المطرب اللبناني جورج وسوف، والذي كان يُكنى به وذلك بعد مضاعفات جرت له بسبب إجرائه عملية تكميم المعدة والتي أدت لوفاته بسبب إصابته بنزيف في المعدة نظرًا لأن فصيلة دمه نادرة.

1- وديع هو أول أبناء جورج وسوف من زوجته الأولى اللبنانية شاليمار شلبي وكان يُكنى به والده حيث كان يُفضل لقب «أبووديع» عن لقب أستاذ جورج.

2- وديع من مواليد 25 أغسطس 1983 ويبلغ من العمر 39 عاما.

3- له شقيقان حاتم وجورج جونيور وأخت من الأب غير شقيقة تدعى عيون.

4- كان والده وأصدقاؤه المقربون ينادونه بـ «أودي»

5- تلقى تعليمه الأساسي في لبنان ودرس التسويق في الجامعة الأمريكية ببيروت.

6- كان يعمل ويقيم في العاصمة القطرية الدوحة.

7- ارتبط بعلاقة خطوبة بالفنانة اللبنانية رولا شامية والتي تكبره بقرابة 7 سنوات وفُسخت الخطوبة وظلا صديقين.

8- خضع لعملية قص معدة وتحويل مسار بسبب زيادة وزنه يوم 27 ديسمبر.

9- أصيب بنزيف في المعدة وانتقل لمستشفى ماري يوسف وواجه مشكلة بسبب ندرة فصيلة دمه.

وتشيع جنازة وديع جورج وسوف غدًا الأحد 8 يناير في كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذوكس «مارنقولا الأشرفية» ثم ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه كفرون في كنيسة مار الياس كفرون ثم يوارى الثرى في مدافن عائلته.