فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي يقوم بخطوات تجسد مفهوم المواطنة

ترسخ الجمهورية الجديدة لمبدأ المواطنة في مصر، عبر ممارسات فعلية وواقعية في مناحي الحياة كافة، لذا شهدت الثماني سنوات الماضية تعظيم القيم الإنسانية ونشر ثقافة التعددية، والتعايش المشترك، وتشكيل جبهة قوية تحافظ على هوية مصر الوطنية.

تجسيد مفهوم المواطنة

وقالت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب المصري، في حديثها لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، إن الخطوات الرائعة التي يقوم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تُجسد مفهوم المواطنة، معبرة عن سعادتها البالغة بزيارة الرئيس، أمس الجمعة، لكاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهئنة للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذكرت أن الجمهورية الجديدة تؤمن بأن المواطنة حجر الزاوية في بناء الدولة.

قوة المصريين في وحدتهم

وأكدت عضو مجلس النواب المصري، أن الثماني سنوات التي مرت بها مصر أثبتت أن قوة المصريين في وحدتهم، التي تجاوزوا بها الصعاب والتحديات التي يمر بها العالم الآن.