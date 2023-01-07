عاجل.. تجديد حبس المتهم بقتل الطفل مالك «بطل التايكوندو»

شهدت قضية مقتل الطفل مالك بطل التايكوندو على مستوى محافظات الجمهورية تطورات جديدة، بعدما تم تجديد حبس المتهم بقتل الطفل من خلال قاضي معارضات محكمة جنايات شبرا الخيمة لمدة 45 يومًا.

تفاصيل واقعة مقتل الطفل مالك بطل التايكوندو

ولقي الطفل مالك محمد بطل التايكوندو، عندما كان يقف في «بلكونة» شقته السكنية، وفي نفس الوقت كان الأهالي والجيران يحتفلون بعرس أسفل المنزل في أحد شوارع منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ليُطلق أحد من أقارب العروسين أعيرة نارية بشكل عشوائي احتفالًا بالعرس، طلقة واحدة منها أصابت الطفل مالك صاحب الـ 10 أعوام، لتتحول بعدها الفرحة والزغاريد والرقص إلى حزن ومأتم عم على الجميع.

70 يومًا داخل المستشفى قضاها بطل التايكوندو

حُجر الطفل المالك لمدة 70 يومًا داخل أحد المستشفيات على أمل تعافيه من الإصابة التي لحقت به وسببت له نزيفًا في المخ، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخلها.

تحقيقات موسعة بشأن قضية الطفل مالك

وكانت جهات التحقيق قد أجرت تحقيقات موسعة في قضية الطفل مالك، كما كانت قد أمرت بحبس المتهم في الواقعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم نقل جثة الطفل إلى المشرحة من أجل إجراء الصفة التشريحية حتى يتبين سبب الوفاة بالتحديد مع إعداد تقرير مفصل عنها.