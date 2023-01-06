تطورات جديدة في جريمة أطفيح.. عرض المتهم بقتل مسجل خطر على الطب الشرعي

باشرت جهات التحقيق تحقيقات موسعة حول جريمة أطفيح التي وقعت منذ 4 أيام بعد أن أنهى شاب حياة مسجل خطر، واعتدى عليه بآلة حادة حتى فارق الحياة، بسبب خلاف على سور المقابر.

وخلال التحقيقات، أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات حبسه 15 يوًما، فيما أمرت بعرض المتهم على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد مخدرة أو من عدمه.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة التي حدثت مساء الاثنين الماضي، عندما ورد لقسم شرطة أطفيح، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة بالطريق العام، بانتقال رجال وحدة المباحث تبين صحة البلاغ، كما تبين أنها لشاب ذكر يبلغ من العمر حوالي ثلاثين عامًا، وبإخطار نيابة أطفيح كلف وكيل النائب العام وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بالفحص والتحري للوصول إلى مرتكب الواقعة وتم ضبطه.

قانوني يوضح العقوبة

قانون العقوبات نص على عقوبة ارتكاب جريمة القتل، وأوضح أشرف ناجي، المحامي بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، عن عقوبة ارتكاب جريمة القتل، مشيرًا إلى أن الفقرة 2 من المادة 234 من قانون العقوبات المصري نصت على أن «يُحكم على فاعل هذه الجناية، جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعني أن هناك تعددًا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».