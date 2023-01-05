حكاية جريمة.. مقتل شاب على يد أشقائه بأسوان: خطة خداع وجثة بمجرى مائي

بينما كان أحدهم يسير بجانب مجرى مائي، متجهًا إلى قطعة الأرض الزراعية الخاصة به، إذ به يتفاجىء بجثة طافية داخل المجرى المائي بمنطقة أدفو، انتابه القلق والفزع، وأخذ يصرخ وينادي على الأهالي الموجودين حوله، ليخبرهم بما يراه، حينها تيقن الجميع بأنها جثة لشاب، أبلغوا رجال الشرطة.

محاولات لكشف لغز الجريمة

محاولات مستمرة من رجال الشرطة المتواجدين حول الجثة، لكشف لغز الجريمة، ومن وراء ارتكابها، خاصة مع اكتشافهم تعرض لإصابة فى جسده أودت بحياته، وبعدها تم التعرف على هوية المجني عليه، وتبين أنه يقيم في دائرة منطقة أدفو، وباستخدام رجال المباحث للتقنيات الحديثة، تمكنوا من الوصول إلى المتهمين مرتكبي الجريمة.

هنا كانت الصدمة التي علت وجوه الجميع، حينما ألقى رجال الشرطة القبض على 3 أشخاص، بينهم شقيق وشقيقة المجني عليه، الذين اعترفوا بارتكابهم للجريمة، حيث اعترفت شقيقة المجني عليه بوجود خلافات بينهما، واتفقت مع المتهمين الآخرين على قتله.

اعترافات صادمة

اقتاد رجال الشرطة الأخ والأخت المتهمين بقتل شقيقهما، بالاشتراك مع شخص ثالث إلى قسم الشرطة، وعند مواجهتهم بالأدلة، اعترفوا بجريمتهم، حيث اعترفت شقيقة المجني عليه، أنه في سبيل تنفيذ الجريمة النكراء، تم استدراج شقيقها لمنزلها لحل الخلاف، وعند وصوله حدثت بينهم مشادة كلامية، وقام أحدهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض «سكين»، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، ونقلوه باستخدام مركبة توك توك، وألقوه بمكان العثور، وأرشد أحد المتهمين عن مركبة التوك توك المستخدمة، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالمجرى المائي المشار إلىها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقررت شقيقة المجني عليه بوجود خلافات بينهم، وفي سبيل ذلك اتفقت مع الآخرين على تنفيذ الواقعة، حيث تم استدراجه لمنزلها لحل الخلاف، ولدى وصوله حدثت بينهم مشادة كلامية، وقام أحدهم بالتعدي عليه.

كما أرشد أحد المتهمين عن مركبة التوك توك المستخدمة، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالمجرى المائي المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.