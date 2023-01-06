مأساة مصرع الطفل مالك بطل الياكوندو بطلقة في حفل زفاف.. زغاريد تحولت لصرخات

وسط زغاريد وفرحة ورقص وتجمع من الأهالي والجيران للاحتفال بعرس أحد شباب في أحد شوارع منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، وبينما الجميع يحتفل بالعرس أطلق أحد أقارب العريس أعيرة نارية لتصيب طلقة منهم الطفل مالك، 10 أعوام، والذي كان يقف في بلكونة شقتهم يشاهد الاحتفال.

وتعالت الصرخات التي لا تتوقف، والصدمة علت وجوه الجميع فتجمعوا محاولين إنقاذ الطفل الذي سقط غارقًا في دمائه، وفي دقائق قليلة كان رجال الشرطة متواجدين في مكان الواقعة ليفحصوا البلاغ، وتم نقل الطفل إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه وسط صدمة وصرخات وبكاء من أسرته الذين أسرعوا جميعًا إلى المستشفى.

70 يومًا في حالة خطرة ثم وفاة

ظل الطفل مالك حوالي 70 يومًا داخل أحد المستشفيات يخضع للرعاية الطبية، ولكن فشلت كل محاولات إسعافه نظرًا لأن الطلقة التى أصابته من فرد خرطوش وقد استقرت فى رأسه، وتسببت له بالإصابة بنزيف فى المخ ليلفظ فى النهاية أنفاسه الأخيرة.

الجميع فى المنطقة يتذكر مالك ويرددون سيرته الطيبة فى المنطقة، فقد كان مالك محبوبا من الجميع لتميزه حتى فى رياضته المفضلة وهى التايكوندو فقد حصل فى لقب بطل الجمهورية فى التايكوندو.

عقب ارتكاب المتهم للواقعة، توقف حفل الزفاف وقام المتهم بالهروب ظنًا منه أنه سيفلت من العدالة، ولكن سرعان من تمكن رجال الشرطة من تحديد مكان تواجده، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه واقتياده الى قسم الشرطة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس المتهم وتفريغ كاميرات المراقبة

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط مكان الواقعة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واستدعاء أسرة المجنى عليه لسؤالهم حول الواقعة.