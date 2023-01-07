سحب رعدية وغيوم في كفر الشيخ.. وتحذير الصيادين من ارتفاع موج البحر

تظهر اليوم السبت، السحب المنخفضة والرعدية والغيوم في سماء محافظة كفر الشيخ، الذي يدوي سماع أصواتها علي مدن وسواحل المحافظة، وتنذر بسقوط أمطار غزيرة اليوم، مع موجة الطقس الباردة وشديد البرودة على كافة أرجاء الإقليم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن سرعة الرياح في المحافظة اليوم بلغت 6كم/ساعة، وكذلك فرص سقوط الأمطار 20%، والرطوبة 69%، كما سجلت درجات الحرارة العظمي بالمحافظة درجة20، والصغرى 11 درجة.

طقس قارس في كفر الشيخ

وكان اللواء جمال الدين، محافظ كفر الشيخ، كلف اليوم السبت، عبر بيان صادر اليوم رؤساء المدن والمراكز والقرى بالمحافظة، بضرورة رفع مياه الأمطار فور سقوطها من داخل المدن وعلى الطرق الفرعية والرئيسية، علاوة على رفع الأمطار من داخل المدن الساحلية بالبرلس ومطوبس كونهما مطلين على البحر ويسودهما طقس قارس، وكذلك متابعة حالة الأمواج بمياه البحر المتوسط.

حالة الطقس ومياه المتوسط

أكد الدكتور عبدالله علام، أحد العلماء في مجال الجغرافيا والجومورفولوجيا البيئية، وعميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن طقس اليوم شديد البرودة خاصة على سواحل البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

ودعا «علام» إلى ضرورة توخي الحذر خلال القيادة على الطريق الدولي الساحلي نظراً لفرص سقوط أمطار اليوم، ومتابعة الصيادين النشرة الجوية حال إقلاعهم ضمن رحلات صيد بمياه البحر المتوسط الذي تخطت الأمواج حاجز المترين ونصف.