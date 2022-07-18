وزير الري: حريصون على متابعة جاهزية المنشآت المائية وخصوصا السد العالي

زار الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، يرافقه الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، محافظة أسوان، لمتابعة الاستعداد لموسم الفيضان، وتفقد منشآت السد العالي وخزان أسوان، ومتابعة موقف المشروعات المائية المنفذة بالمحافظة.

والتقى الوزير باللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والذي أعرب عن ترحيبه بالوزير، وجرى مناقشة التنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

الاطمئنان على أعمال الصيانة الدورية

واستعدادا لموسم الفيضان، تفقد الدكتور عبد العاطي منشآت السد العالي وخزان أسوان ومفيض خزان أسوان، للاطمئنان على أعمال الصيانة الدورية لمنشآت السد العالي وخزان أسوان القديم.

وصرح بأن وزارة الموارد المائية والري حريصة على متابعة جاهزية المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، وخصوصا منظومة السد العالي.

وفى إطار حرص الوزارة على استخدام التقنيات الحديثة في مجال إدارة المياه، تفقد الوزير منظومة الإسكادا المستخدمة في متابعة مناسيب المياه والمقنن المائي للزراعات بفروع ترعة الشيخ زايد بمشروع تنمية جنوب الوادي.

حسم كافة المعوقات

وخلال الزيارة جرى الاطمئنان على جاهزية محطات الرفع بمحافظة أسوان لاستيفاء الاحتياجات المائية للمحاصيل الصيفية بالمحافظة، ومتابعة موقف مشروعات تأهيل الترع بالمحافظة، إذ جرى نهو 200 كيلومتر، وجاري العمل في 300 كيلومتر أخرى، كما جرى متابعة موقف نهو العمل في إنشاء محطات الطويسة وبلانة والسلسلة والمراشدة، وكانت معظم هذه المحطات متعثرة منذ عشرات السنين، وجرى حسم كافة المعوقات، تمهيدا لنهو العمل بها، وافتتاحها قريبا، وبما يُسهم في زيادة الإنتاج الزراعي بالمحافظة.

النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية

كما تفقد وزير الري أعمال التطوير المتواصلة بالمركز الثقافي الأفريقي بأسوان والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية، واللذان يُعدان من المقاصد السياحية البارزة بمدينة أسوان، إذ يضم المركز العديد من اللوحات والمقتنيات والأفلام الوثائقية التي تمثل حضارة وثقافة الدول الأفريقية وعادات وتقاليد شعوبها، ومكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكي تاريخ النيل، بالإضافة لمسرح روماني مكشوف، في حين يستعرض النصب التذكاري، والذي جرى إنشاؤه في عام 1976 بارتفاع 72 مترا.