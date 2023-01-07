مطار مرسى علم يستقبل 27 رحلة طيران من 7 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم السبت، 27 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل الآلاف السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

كشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار مرسى علم يستقبل اليوم السبت 27 رحلة طيران قادمة من مطارات 7 دول أوروبية تقل آلاف السياح، وذلك ضمن 75 رحلة طيران سياحية من المقرر وصولها الأسبوع الجاري، بدءا من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

وصول آلاف السياح من 7 دول أوروبية

ومن جانبه كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السائحين اليوم، قادمين من 7 دول أوروبية من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والتشكيك والنمسا وبلجيكا.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن» اليوم السبت، انتعاش حركة السياحة تزامنا مع أجازة أعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، حيث حرص السياح على المشاركة في احتفالات العيد الميلاد المجيد على شواطئ مرسى علم.