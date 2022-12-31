أخبار قنا اليوم.. قطار يدهس شابا وتحديد جلسة الحكم على مستريح أسوان

شهدت محافظة قنا، خلال اليوم الأخير من سنة 2022، عدة أحداث، من بينها، وفاة شاب أسفل عجلات قطار الصعيد على مزلقان شارع المركز في دشنا، شمال المحافظة، كما حددت محكمة جنايات قنا الاقتصادية جلسة 5 فبراير للنطق بالحكم على مستريح السيارات في أسوان، وتفقد محافظ قنا مشروعات الأمن الغذائي في زمام مركز قنا.

أخبار قنا.. مصرع شاب أسفل عجلات القطار

تحول جثمان شاب بمدينة دشنا، شمال المحافظة إلى أشلاء، إثر اصطدام قطار روسي به أثناء المرور على مزلقان شارع المركز في المدينة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث ، ومعها رجال الإسعاف ، الذين جمع أشلاء الحثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي ، إتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

جنايات قنا الاقتصادية تحدد جلسة النطق بالحكم على مستريح السيارات

قررت محكمة جنايات قنا، مساء اليوم، تحديد جلسة 5 فبراير من العام المقبل 2023، بالنطق للحكم على طاهر الحصاوي ووالده وشقيقه، في قضية الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين بطريقة غير شرعية.

وقال المحامي محمود عيد، محامي الضحايا ، إن جلسة اليوم كانت عبارة عن تسليم طلبات ومرتفعة أخيرة في قضية طاهر الحصاوي مستريح السيارات في أسوان، ومع والده وإخوته ، في تهم الاستيلاء على اموال المواطنين.

وتابع أن رغم مبادرة المستريحين المحبوسين على ذمة القضايا في بداية الجلسات عن تسديد المبالغ ، ولكن تلك الوعود لم تصدر، واستكملت المحاكمات، ليكون يوم 5فبراير يوم حاسم بالنطق بالحكم على أشهر المستريحين، وهما طاهر الحصاوي ومصطفى البنك مستريح أسوان للمواشي.

حبس رب أسرة عذب طفله بمساعدة زوجته الثانية

كما قضت محكمة جنح قنا، اليوم، حبس رب أسرة وزوجته الثانية، بالحبس سنة لقيامهما بتعذيب طفل بإطفاء السجائر في جسده واحداث عاهات مستديمة به.

كما قررت المحكمة، الحكم بغرامة مالية قدرها 51 جنيها على المتهمين في جزئية تعذيب الطفل وإطفاء السجائر.

محافظ قنا يتفقد سوق المدينة

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، تفقد الأسواق منها، سوق مدينة قنا للإطمئنان على توافر السلع ، واستقرار أسعار الخضروات والفاكهة، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق لتلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.

وأضاف أن هناك منافذ ثابتة ومعارض وشوادر المخصصة لبيع الخضروات والفاكهة ، وكذلك المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية، كاشفا عن عدة إجراءات لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تعرضهم للاستغلال.