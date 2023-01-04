أخبار الصين اليوم.. 17 دولة تفرض قيودا على بكين

يبحث الجميع عن أخبار الصين اليوم في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعدما وصلت الإصابة نحو مليون شخص في مدينة واحدة وهو رقم مفزع للصين وللاقتصاد العالمي.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، بيانا مساء اليوم الأربعاء قالت فيه: «إحصائيات الصين حول إصابات ووفيات كورونا لا تعكس حقيقة انتشار المرض، متحورا أوميكرون BA - 5.2 وBF - 7 وراء تفشي كورونا بالصين».

أخبار الصين وسط رفض داخلي لما يحدث

واستمرارا لمتابعة أخبار الصين، رفضت بكين فرض نحو 10 دول مختلفة الحظر على القادمين من الصين مع ضرورة إجراء فحص « بي سي آر» وسط تحذيرات من إجراءات مضادة، حيث ذكرت الخارجية أن القيود المفروضة غير مبنية على أي أسس علمية، وأسلوب غير مقبول على الإطلاق.

وزاد عدد الدول التي فرضت القيود على المسافرين القادمين من الصين إلى 17 دول منها دولتان عربيتان، بالإضافة إلى دول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا و5 دول أوروبية و7 دول آسيوية وسط دراسة الاتحاد الأوروبي لتنفيذ هذا الأمر.

أخبار الصين اليوم وتحرك عربي من المغرب وقطر

يشار إلى أن دولة المغرب أقصى شمال غرب إفريقيا كانت أول دولة عربية تضع قيودا للقادمين من دولة الصين، ثم تبعتها قطر مؤخرا وسط إجراءات احترازية واسعة لمنع انتشار الفيروس في هذه الدول.