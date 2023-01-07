الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وانحسار لفرص سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشهد اليوم استقرارا في الأحوال الجوية وانحسار لفرص سقوط الأمطار في السواحل الشمالية للبلادـ وهي أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية تكون على فترات متقطعة.

فرص الأمطار لن تكون مؤثرة خلال اليوم

وأضافت «غنام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ فرص الأمطار لن تكون مؤثرة خلال هذا اليوم وذلك على أعمال الأنشطة اليومية، ومع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة فإن هذه السحب ستحجب جزءًا من أشعة الشمس على شمال البلاد، وبالتالي تجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة.

فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل تبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الأجواء خلال فترات النهار نشعر بها شتوية لطيفة على أغلب المناطق الموجودة في السواحل الشمالية للوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد، وطقس دافئ ومعتدل تماما على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار، وفور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل، ستبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وتصل الصغرى خلال فترة الليل على القاهرة الكبرى لـ10 درجات وأحيانا تصل في بعض المناطق إلى 11 درجة مئوية، أي أن الأجواء خلال فترة الليل من باردة إلى شديدة البرودة خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر».