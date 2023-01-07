الأرصاد: استقرار حالة الطقس اليوم وتوقعات بسقوط أمطار بداية من الغد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية في فصل الشتاء تكون كثيفة تؤثر بشكل كبير على الرؤية في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، وتكون موجودة على أغلب الطرق السريعة والقريبة من الأراضي الزراعية.

ونصحت منار غانم، بضرورة تشغيل كشافات الشبورة في السيارات، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في ساعات الليل المتأخرة بسبب انخفاض درجة الحرارة.

هناك إحساس بالدفء والاستقرار في درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الورد المذاع على قناة TeN، أن هناك إحساسًا بالدفء والاستقرار في درجات الحرارة في وسط اليوم بسبب أشعة الشمس، وتكون الأجواء باردة خلال ساعات الصباح الباكر والمساء ويتوقع سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم.

منخفض جوي في المناطق الساحلية القريبة من البحر المتوسط

وشرحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يوجد منخفض جوي في المناطق الساحلية القريبة من البحر المتوسط وتصل الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة إلى رعدية في تلك المناطق بداية من الغد وهناك فرص للأمطار من مساء الأحد إلى مساء الاثنين على المناطق الموجودة في شمال البلاد، وتنخفض مرة أخرى يوم الثلاثاء على تلك المناطق.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم، ما يلي:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.