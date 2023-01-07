«الأرصاد» تحذر من الشبورة في طقس المحافظات اليوم.. وتوجه نصائح للمواطنين

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدد من الظواهر الجوية المؤثرة فى طقس المحافظات اليوم، في مقدمتها الشبورة الكثيفة على الطرق وتكاثر السحب الذى غالباً ما يكون مصحوباً بسقوط أمطار.

الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية

وأوضح بيان الأرصاد تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية والتى ستكون كثيفة أحياناً على مدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس ومناطق من القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

نصائح للسير فى الشبورة

وقد قدمت الإدارة العامة للمرور عدد من النصائح للسير فى وجود الشبورة منها

تشغيل المساحات بصفة مستمرة ،وعدم تخطى السيارات، وتشغيل إضاءة السيارة بالكامل ، وتشغيل الكشافات الخاصة بالشبورة ، وتشغيل الكشافات الأمامية على الوضع المنخفض ،عدم الوقوف فى الشبورة لأى سبب ،فتح زجاج السيارة بما يسمح بعدم تكثيف الهواء على الزجاج من الداخل ، وعند التعرض لأى أعطال يتم تجنب الوقوف فى نهر الطريق وتسحب السيارة المعطلة على الجانب الأيمن مع وضع المثلث التحذيرى.

وذكر بيان للأرصاد أن الصور الأخيرة للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الكثيفة المحملة بالأمطار على شمال البلاد يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية.

انخفاض الحرارة ليلاً

كما حذرت الأرصاد من البرودة وانخفاض الحرارة خلال الليل على جميع الأنحاء حيث تتعرض مختلف المحافظات لإنخفاض فى درجات الحرارة العظمى والصغرى.