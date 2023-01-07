يحتوي على 25 نقطة.. تفاصيل مسار العائلة المقدسة في أرض مصر

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، إن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، نشأ في الأصل بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، ويتابع ما تم فيه بالفعل وإنجازه والانتهاء منه في أسرع وقت ممكن وإيفاده بذلك.

العائلة المقدسة مكثت في مصر 3 سنوات ونصف

وأضاف «طلعت»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، أن مصر تتفرد بمسار العائلة المقدسة، ولا يوجد دولة في العالم استضافت العائلة المقدسة سوى مصر، حيث مكثت فيها لمدة 3 سنوات ونصف، كما يروى أن السيد المسيح جاء لمصر وعمره عام ونصف وعاد إلى بيت المقدس وعمره 5 سنوات.

وأشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، إلى أن مسار العائلة المقدسة يتكون من 25 نقطة مسجلة، وجرى تحديدها بواسطة لجنة مُشكلة من وزارة السياحة والآثار وجهات مختلفة بالحكومة، حددت معالم رئيسية للمسار.

المسار يبدأ من رفح

وأوضح أن المسار يبدأ من رفح مرورا بالعريش ثم الفرما وصولا إلى الوادي مثل بلبيس وموضع القاهرة والدلتا مثل سمنود وسخا وحتى البرلس، ثم رجوعا مرة أخرى عن طريق وادي النطرون والصحراء الغربية ثم عودة للقاهرة وانطلاقا إلى جنوب مصر حتى وصلت لأقصى مسار وصلت لها العائلة في دير درنكة بأسيوط.

وأكد أن العائلة المقدسة جاءت لمصر هروبا من بطش هيرودس ملك اليهود، لأنه رأى رؤية بأنه سيولد طفل سيكون سببا في القضاء على ملكه، فأمر بذبح كل الرضع في أورشليم، وبذلك أوجد توجيه ليوسف النجار والسيدة مريم العذراء بأخذ الطفل والهروب به إلى مصر.