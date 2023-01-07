خريطة سقوط الأمطار الأحد والاثنين.. تمتد إلى القاهرة والجيزة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن تساقط الأمطار غدا الأحد حتى الاثنين، على كل مناطق الجمهورية.

وأصدرت الهيئة بيانا بشأن مناطق سقوط الأمطار، إذ يشهد الأحد سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، أما الاثنين فتتساقط أمطار متوسطة وتكون غزيرة ورعدية على السواحل الغربية والوجة البحري.

أمطار على القاهرة الكبرى

وأوضحت هيئة الأرصاد أن بعد غد الاثنين يشهد أيضا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجة البحري ومدن القناة وخليج السويس، وقد تمتد في الساعات المتأخرة من الليل إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد غدا الأحد طقسا باردا خلال ساعات الصباح الباكر وكذلك الليل المتأخر على أغلب الأنحاء، فضلا عن أجواء لطيفة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار البيان إلى استمرار الشبورة المائية الصباحية على كل مناطق الجمهورية يومي الأحد والاثنين حتى الخميس المقبل، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية والوجه البحري.

درجات الحرارة غدا الأحد

وعن درجات الحرارة غدا الأحد، تُسجل العظمي داخل محافظات كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 والصغرى 10، السواحل الشمالية العظمى 18 والصغرى 12، جنوب سيناء العظمى 23 والصغرى 14، وشمال الصعيد العظمى 19 والصغرى 8، وجنوب الصعيد العظمى 23 والصغرى 11 درجة.