تحويلات مرورية بشارع رمسيس بسبب كوبري مشاة مدرسة العائلة المقدسة

قررت الإدارة العامة للمرور إجراء تحويلات مرورية تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الجزء المعدني (الباكية المعدنية) والخاصة بكوبري المشاة المستحدث من أمام مدرسة العائلة المقدسة بشارع رمسيس على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 30/12/2022 على أن تكون فترة الأعمال من الساعة 2 صباحاً وحتى الساعة 6 صباح نفس اليوم لمدة زمنية (4 ساعات).

إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

حركة المركبات القادمة من أسفل كوبري غمرة تستكمل السير اتجاه مطلع باغوص من شارع رمسيس اتجاه مناطق الشرابية واستكمال السير اتجاه مناطق رمسيس.

حركة المركبات القادمة من ميدان رمسيس يتم التوجه يميناً اتجاه شارع كمال صدقي ثم التوجه يساراً شارع الظاهر فيساراً شارع وقف الخربوطلي اتجاه شارع رمسيس مرة أخرى.

حركة المركبات القادمة من أعلى كوبري أكتوبر اتجاه شارع رمسيس تستكمل السير أعلى كوبري 6 أكتوبر اتجاه منزل جعفر اتجاه أسفل غمرة.

حركة المركبات القادمة من محور روكسي رمسيس تتوجه يساراً اتجاه شارع لطفى السيد عبر مخرج أعلى نفق أبو حشيش.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.