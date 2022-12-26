حصاد 2022 بالمنيا.. جامعة أهلية وتطوير مسار العائلة المقدسة وطفرة بالمستشفيات

دخلت المنيا مرحلة تنمية حقيقية على مدار السنوات الثماني الماضية، حيث شهدت إنجازات لم تتحقق منذ عقود طويلة بكل القطاعات، ما ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة خلال عام 2022، أبرزها افتتاح أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير، وإحلال وتجديد المستشفيات المركزية والوحدات الصحية، وافتتاح جامعة المنيا الأهلية.

إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير

وخلال عام 2022 تم افتتاح أعمال تطوير نقطة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط، ويضم كنيسة السيدة العذراء مريم، وهي واحدة من أهم معالم مصر التراثية والدينية والسياحية.

وشملت أعمال التطوير لمنطقة المسار المؤدي إلى دير جبل الطير تمهيد للطرق بطول كيلو متر وترميم صحن الكنيسة الأثرية الذي قامت به وزارة السياحة والآثار، وأعمال تطوير ساحة ومدخل الدير المتمثلة في رصف وتطوير مداخل الكنيسة ودهان واجهات المقابر على يمين ويسار مدخل الكنيسة، لتظهر بشكل حضاري ومشرف للزائرين، وكذا أعمال التشجير والبوابات على مداخل الطريق المؤدي للدير وتجديد الاستراحة السياحية.

خدمات طبية بكفاءة وجودة عالية للمواطنين

وخلال 2022، تم تطوير ورفع كفاءة 8 مستشفيات حميات وصدر على مستوي مراكز المنيا، بهدف الارتقاء بمنظومة القطاع الصحي، وتقديم خدمات طبية ذات كفاءة وجودة عالية للمواطنين، وهي حميات مغاغة، وحميات العدوة، وحميات سمالوط، وصدر ملوي، وحميات ملوي، وصدر بني مزار، وحميات بني مزار، وحميات ديرمواس، حيث تم زيادة عدد الأسرّة ووحدات الرعاية، بالإضافة لتركيب شبكات الأوكسجين، ووحدات الغسيل الكلوي، ومصادر ثانوية لتعزيز الطاقة الكهربائية داخل تلك المستشفيات.

كما تجري أعمال الإحلال والتجديد بمستشفيات مطاي، وبنى مزار، والعدوة، ومغاغة، وأبوقرقاص، إضافة إلى التسليم الابتدائي لـ12 وحدة صحية مدرجة كرفع كفاءة، حيث يتم تجديج مستشفى العدوة بتكلفة 392.6 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 48%، ومستشفى مطاي بتكلفة 303.9 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 35%، ومستشفى بنى مزار المركزي بتكلفة 376.2 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 23%، ومستشفى مغاغة بنسبة تنفيذ 16%، ومستشفى أبوقرقاص بنسبة تنفيذ 8%.

جامعة أهلية من الجيل الرابع

وخلال عام 2022 تم افتتاح جامعة المنيا الأهلية، بدعم القيادة السياسية، لتقدم خدمة تعليمية متميزة لطلاب أقليم الصعيد، تتواكب مع تخصصات العصر الحديث ومتطلباته، إذ تضم مباني ذكية ومرنة كنموذج لجامعات الجيل الرابع العالمية، لتقدم للمجتمع خريجين قادرين على مواجهة التحديات العالمية الجديدة، وإكسابهم المهارات الضرورية التي يتطلبها سوق العمل الحديث.

تطوير 294 قرية ضمن «حياة كريمة»

ولاتزال المبادرة الرئاسية حياة كريمة علامة فارقة ومضيئة في تاريخ محافظة المنيا، حيث تستمر أعمال البناء والتشيد في معظم قري المحافظة، بإجمالي 192 و757 توابع وعزب ونجوع في المرحلة الأولى، بمراكز العدوة، ومغاغة، وأبوقرقاص، وملوي، وديرمواس، إضافة إلي إدارج 102 قرية في مركزي سمالوط وبني مزار حيث سوف يبدأ العمل علي الأرض مطلع العام الجديد 2023.

وأشاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية، حيث استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع ربوع مصر، ساهمت في التمهيد لبدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث وهي الجمهورية الجديدة.