قداس بكنيسة العذراء في الأقصر احتفالا بعيد الميلاد المجيد «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مصر تحتفل بعيد الميلاد.. قداس واحتفالات في مدينة الأقصر احتفالاً بالعيد المجيد».

الشعب يقدم محبة خالصة

وقال القمص أرمانيوس فريد، راعي كاتدرائية السيدة العذراء بمحافظة الأقصر: «كل سنة وأنتم طيبون، وتعيشوا تيجونا في المواسم والأعياد الدينية والأعياد القومية، وهذه هي طبيعة مصر، مصر بخير بشعبها وبكل المحبين الذين يقدمون محبة خالصة، لأن شعب مصر شعب عريق امتد عبر العصور».

راعي كاتدرائية السيدة العذراء بمحافظة الأقصر: كل سنة والمصريون طيبون

وأضاف راعي كاتدرائية السيدة العذراء بمحافظة الأقصر «فرد الله آية لمصر في الإنجيل، وهي مبارك شعب مصر، وربنا وضع عينه على مصر، ونقول لكل المصريين كل سنة وأنتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير وتعيشوا وأنتم طيبين».

إلى ذلك، قال أبو الحسن السعدي الأمين لاعام لنقابة المحامين بالأقصر: «نبارك ونهنئ الأخوة الأقباط وعلى رأسهم الأنبا يوساب والقائمين على الكنيسة ونقول لهم كل عام وأنتم بخير ومصر في أمان واستقرار».