تراجع أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات.. والطن الأوكراني بـ12 ألفا و500 جنيه

قال حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات 2023، شهدت تراجعا لبعض أصناف الذرة الصفراء، واستقرارًا في أسعار أخرى عبر حركة التداول اليوم السبت بالأسواق الحرة والمتاجر في محافظات مصر بالوجهين البحري والقبلي ليوم السبت.

أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، سجلت تراجعا نسبيا بما يصب في مصلحة المستهلكين حيث جاء سعر طن الذرة الصفراء كالتالي:

سعر طن الذرة الصفراء برازيلي 12 ألفا و700 جنيهاً، بتراجع 50 جنيهاً عن كل طن.

سعر طن الذرة الصفراء أوكراني 12 ألفا و 500 جنيه، بتراجع 50 جنيهاً لكل طن.

سعر طن الذرة الروماني 12 ألفا و450 جنيهاً، وسط استقرار لكل طن.

سعر طن الذرة الأرجنتيني 12 ألفا و650 جنيهاً، وسط استقرار لكل طن مباع.

أسعار الذرة الصفراء اليوم والإفراج

بينما أوضح «حاتم» أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، مستقرة بشكل جيد، مشيرا إلى أن أسعار الذرة الصفراء المستوردة تراجعت عقب إجراءات الحكومة بالإفراج الجمركي عن واردات الأعلاف.