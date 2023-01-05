رئيس جامعة سوهاج: الدولة تتبنى استراتيجية لدعم المشروعات البحثية قريبا

أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم، تاريخية، مشيدا بدعمه اللامتناهي للتعليم والبحث العلمي وتحفيزه للمبتكرين والباحثين من الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس، بجانب دعمه للقطاع الطبي وافتتاحه للمستشفى الجامعي التعليمي الجديد، التي ستكون إحدى القلاع الطبية المتميزة لمواطني جنوب الصعيد بأكمله.

الافتتاحات والزيارة حلم طال انتظاره للجامعة

وأكد رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة للوطن أن دعم الرئيس لمشروعات التخرج والباحثين يؤكد اهتمام الدولة بالباحثين بمختلف المجالات، وهناك استراتيجية لدعم المشروعات البحثية خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن افتتاحات اليوم بمثابة تكليل لمجهودات الدولة المصرية والعمل خلال 6 سنوات ماضية، موضحا أن الزيارة حلم طال انتظاره للجامعة وعيد قومي، ومشاركة الرئيس للمجتمع السوهاجي يدل على أنه رجل متواضع، ويشعر بالمواطنين بمختلف المجالات.