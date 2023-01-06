رئيس جامعة سوهاج الجديدة: المستشفى به 52 عيادة خارجية و16 غرفة عمليات

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج الجديدة، إن المستشفى الجديد الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإضافة الى توأمه المستشفى القديم الذي يحتوي على 1038 سريرا بالإضافة إلى 300 سرير، بالإضاف للخدمات النوعية المقدمة من خلالهم.

وأضاف خلال تقرير بثه برنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على قناة dmc: «هذه الأسرة تحتوي على 40 حضانة أطفال، منهم 20 للأطفال المبتسرين ناقصي النمو، و20 للمولودين على 9 أشهر، لكن لديهم مشكلات معينة، وهناك 32 سرير غسيل كلوي، للقضاء على قوائم الانتظار لمرضى غسيل الكلوي، بالإضافة إلى 40 جهاز تنفس صناعي موزعة على العنايات المختلفة».

وتابع: «سواء كانت عيادة قلب أو تخدير أو صدرية أو سكتة دماغية وغيرها، وجميعهم يضيفون إضافات نوعية بالإضافة إلى إمكانية المستشفى الجديد، التي يتوفر بها جهاز أشعة مقطعية والحقن بالصبغة وجهازين أشعة عادية وجهاز للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ولدينا في مستشفى سوهاج 52 عيادة خارجية و16 غرفة عمليات مجهزة بالكامل».