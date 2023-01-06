رئيس جامعة سوهاج: المستشفى الجامعي مجهز بأحدث تقنيات علاج الأزمات القلبية

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظة أمس، كانت بمثابة عيدا للشعب السوهاجي وجنوب الصعيد.

وأضاف عبدالخالق خلال لقاء مع مراسل برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «منذ 4 سنوات، كنا نضع التصميمات الهندسية لمستشفى سوهاج الجامعي، واليوم كلنا نرى هذا المشروع العملاق الذي أضحى حقيقة».

وتابع رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفى الجامعي إضافة قوية جدا للخدمات الصحية الموجودة ضمن مستشفيات سوهاج الجامعية، ويحتوي على 300 سرير، الأكثر فيه النوع وليس الكم ويحتوي على مجموعة من الوحدات العلاجية النوعية.

وأشار، إلى أن وحدة الغسيل الكلوي تضم 32 ماكينة غسيل كلوي، كما أن الرعايات الحرجة والمركزة تضم 40 سريرا بينهم 10 لرعاية القلب و10 لرعاية التخدير بعد العمليات و10 لرعاية الأمراض الصدرية و10 لأمراض السكتة الدماغية والأمراض العصبية.

وأكد، أن المستشفى يضم 40 حاضنة أطفال منها حضانات للأطفال ناقصي النمو الذين يولدون عند 7 أو 8 أشهر بواقع 20 حضانة، وهناك أيضا 20 حضانة للأطفال المولودين عند تمام الحمل ولكنهم يعانون من مشكلات ما بعد الولادة مثل ضيق التنفس والصفراء.

وواصل: «لدينا مجموعة من الأجهزة النوعية عالية الجودة وعالية التخصصية مثل جهاز الرنين المغناطيسي وجهاز الأشعة المقطعية المدعوم بخاصية حقل الصبغة، وهذه الخاصية تغنينا عن إجراء قسطرة القلب لمرضى الأزمات القلبية، حيث يمكنها تحديد مكان انسداد الشريان التاجي وقطر الشريان التاجي».