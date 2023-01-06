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جامعة عين شمس تعلن تفاصيل وفاة صاحبة أول زراعة رئة: تدهور يحدث لـ 30% من الحالات

كتب:

كريم روماني
05:10 م | الجمعة 06 يناير 2023
مستشفى عين شمس التخصصي

مستشفى عين شمس التخصصي

أعلنت جامعة عين شمس، وفاة «سحر» التي أجري لها أول حالة زراعة رئة من متبرع حي، عقب النجاح النسبي لمدة 3 أسابيع للمريضة، وفصلها عن أجهزة الارواء الرئوي القلبي وأجهزة التنفس الصناعي الجزئي، وتفاعلها التام مع الجميع والبدء في البرنامج التأهيلي البدني للمساعدة على الحركة والمشي، لكن حدث تدهور مفاجئ، وهو ما يحدث في مثل هذه الحالات بنسبة 30%؛ ما أدى إلى وضعها مرة أخرى على أجهزة التنفس الصناعي، وقام الطاقم الطبي على الفور بإجراء عدد من الفحوصات الطبية التي أظهرت رفض جسم المريضة للرئة التي جرت زراعتها، بشكل عنيف، بالرغم من تلقي أفضل العلاجات المتاحة بالعالم.

وأعلنت جامعة عين شمس، ومستشفياتها، عن التقدير والاحترام لعائلة سحر، والمتبرعين، واستقبالهم بمقر رئاسة الجامعة بقصر الزعفران وتكريمهم.

برنامج زراعة الرئة 

وأكدت جامعة عين شمس، الاستمرار بعزيمة وصبر بالعلم والتدريب في برنامج زراعة الرئة لاحتياج المرضى وقائمة الانتظار، وثقة في الفريق الطبي لزراعة الرئة المتميز، الذي حصل على أفضل تدريب وتجهيز مع أفضل التجهيزات الطبية بالبنية التحتية بمستشفيات الجامعة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.