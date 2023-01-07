مساعد وزير المالية: تطوير إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة تيسيرا على المستثمرين

أكد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب المصرية، حرص الوزارة على تقديم المساعدة والعون للمستثمرين، مضيفًا في بيان رسمي أن وزارة المالية مهتمة بتسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة بما يساهم فى زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار المحلي وجذب المزيد والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الانتاج.

رد ضريبة القيمة المضافة

ودعا «عبد القادر»، المسجلين إلى ضرورة الالتزام بتقديم المستندات الداعمة لطلب رد ضريبة القيمة المضافة لتجنب تعرض الطلب للرفض خلال المرحلة الأولى، ولفت إلى إمكانية الإطلاع على المستندات اللازمة لرد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة https://www.eta.gov.eg/

مدة رد ضريبة القيمة المضافة فور الانتهاء من المراجعة

أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التزام كافة وحدات المصلحة باستلام طلبات رد الضريبة مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة للرد قانونًا طبقا لقائمة المستندات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة، تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، ويتم البدء في احتساب مدة الرد المنصوص عليها في المادة 30 من قانون القيمة المضافة 67 لسنة 2016، والمادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لسنة 2020 فور الانتهاء من عملية المراجعة إذا كانت المستندات المطلوبة مستوفاة.

وأوضح مختار توفيق، أنه في حالة عدم توافر كافة المستندات كاملة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات الواجب استكمالها بموجب محضر رسمي على أن يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، ولا يتم احتساب المدة القانونية للرد في هذه الحالة إلا بعد استكمال المستندات اللازمة للرد خلال المدة سالفة الذكر، وفقًا لأحكام المادة «30»، من القانون رقم 67 لسنة 2016 والمادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لسنة 2020 خلال تلك المدة .

الجدير بالذكر، أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية، يتولى الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بجميع الموضوعات الضريبية من خلال الخط الساخن 16395.