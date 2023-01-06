1.2 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال ديسمبر

أعلنت الإدارة المركزية للجمارك، أن قيمة الضرائب والرسوم والجمارك المحصلة خلال ديسمبر الماضي 2022، بجمارك دمياط بلغت 1.2 مليار جنيه، بالنسبة للمحصلات على مختلف السلع.

الإفراج عن مشمول 3170 شهادة جمركية

وأوضحت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة أشرف عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، أنها أفرجت خلال شهر ديسمبر 2022 عن مشمول 3170 شهادة جمركية، لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الأرز والقمح وقطع غيار موتوسيكلات وسيارات والأعلاف والأقمشة والمصنوعات النسيجية والإبلاکاش والتفاح.

الرسوم على شهادات الوارد 284 مليون و 607 ألف جنيه

وأشار بيان الإدارة إلى أن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت 284 مليون و607 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 780 مليون و105 ألف جنيه، بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 169 مليون 188 ألف جنيه.

تصدير مشمول 2394

وتابع البيان أنه خلال شهر ديسمبر 2022، قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بتصدير مشمول 2394 بیان جمركي تحت نظم التصدير المختلفة «نهائي - سماح مؤقت – دروباك - إعادة تصدير»، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة ومنها رمل سیلکا وبرسيم وعلف تبن وبلوكات رخام، وجرى تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط بحوالي 16مليون و825 ألف جنيه.

تحصيل رسوم زيادة وزن

وحصلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن بمبلغ 2 مليون و 450 ألف جنيه، وبلغ إجمالي القضايا التي تم تحريك دعاوى بشأنها 3 مليون و491 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر ديسمبر 2022 حوالي مليار و233 مليون و901 ألف جنيه.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك بسرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.