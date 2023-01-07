ضبط 25 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر في حملات تموينية بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار الحملات التموينية المكثفة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحماية المواطنين من التلاعب، موضحا أنه تم تحرير 181 محضرا تموينيا متنوعا خلال الحملات اليومية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية.

تحرير محاضر ضد المخابز والمحلات المخالفة

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة بالمنوفية، إلى أن المحاضر التي تم تحريرها خلال أعمال الحملات تنوعت بين 68 مخالفة مخابز، و113 مخالفات أسواق بنطاق المحافظة، لافتاً إلى تحرير محضر جنح ضد صاحب محل لتجارة السلع الغذائية بمركز قويسنا، وضبط طن أرز مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم تحرير محضري جنح بمركز السادات، أحدهما بناحية الأخماس ضد المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية والتحفظ على 5 أطنان عدس أحمر مجهول المصدر ، والآخر بناحية الخطاطبة ضد المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية، وضبط 25 طن أسمدة زراعية دون مستندات دالة على مصدرها.

محافظ المنوفية يشدد على تكثيف الحملات التموينية

من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز في شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.