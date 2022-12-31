النطق بالحكم على المتهمين في قضية مستريح السيارات بأسوان 5 فبراير المقبل

أجلت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم السبت، محاكمة طاهر الحصاوي «مستريح السيارات» ووالده وأشقائه إلى جلسة 5 فبراير المقبل، بعد سماع طلبات الدفاع.

وكانت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، واصلت جلسات محاكمة طاهر الحصاوي ووالده وأشقائه، المعروف بـ مستريح السيارات، لسماع المرافعة الأخيرة من الدفاع.

وفي وقت سابق، نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في إلقاء القبض على طاهر الحصاوي، مستريح أسوان، وكان بحوزته 16 سبيكة من الذهب، وصل وزنها إلى نحو 10.500 كيلو جرام، إضافة إلى مبلغ مالي كبير.

وجرى القبض على والد مستريح السيارات في أسوان، وعدد من معاونيه، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على مبالغ طائلة من المواطنين بحجة الاستثمار بها وتحقيق مكاسب طائلة.