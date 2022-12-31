بدء جلسة محاكمة «مستريح السيارات» في جنايات قنا الاقتصادية

بدأت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم السبت، منذ قليل، محاكمة طاهر الحصاوي ووالده وأشقائه، المعروف بـ«مستريح السيارات»، وذلك لسماع المرافعة الأخيرة من الدفاع.

المرافعة الأخيرة في محاكمة مستريح السيارات

وقال محمود عيد، محامي عدد من ضحايا مستريح السيارات «الحصاوي»، إن جلسة اليوم لتقديم آخر الطلبات ولسماع المرافعة الأخيرة، تمهيدا لإصدار الأحكام في جلسة أخرى.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة من إلقاء القبض على طاهر الحصاوي، مستريح أسوان، في المكان الذي كان يختبئ به في محيط قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، وكان بحوزته 16 سبيكة من الذهب، وصل وزنها إلى نحو 10.500 كيلو جرام، إضافة إلى مبلغ مالي كبير.

القبض على مستريح أسوان

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على والد «الحصاوي»، مستريح السيارات في أسوان، إضافة إلى عدد من المتهمين الذين كانوا يعاونونه في أعمال النصب، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على مبالغ طائلة من المواطنين بحجة الاستثمار بها وتحقيق مكاسب طائلة، وتحويلهم للمحاكمة في جنايات قنا الاقتصادية.