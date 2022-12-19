حكاية «مستريح السجائر» في قنا.. باع الوهم لضحاياه مقابل مليون جنيه

أمرت النيابة العامة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال على 5 مواطنين، وإيهامهم بتوظيف أموالهم واستثمارها لهم في مجال تجارة السجائر مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

اعترافات المتهم

وأكد المتهم في اعترافاته، أنه ارتكب هذه الواقعة أملا في الحصول على أموال طائلة، مضيفا أنه عند مشاهدته لزيادة الأرباح والمال لديه امتنع عن تسديد أصول المبالغ والأرباح المتفق عليها مع المواطنين، ووصلت قيمة الأموال لمليون جنيه، مشيرا إلى أنه رفض تسديد المبالغ المالية المستولى عليها وفر هاربا.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما، وردت معلومات لمكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغا يفيد بقيام شخص مقيم في محافظة قنا، استولى على أموال 5 مواطنين، وإيهامهم بتوظيف أموالهم واستثمارها لهم في مجال تجارة السجائر مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ عن المستريح أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مكان تواجد المتهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم

ومن جانبه، أكد المحامي محمد جمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 336 من قانون العقوبات المنصوص عليها، تنص على «أن كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين طبقا لقانون العقوبات».