أسعار العمرة للمصريين في إجازة نصف العام.. تبدأ من 28 ألف جنيه

رغم تجاوز أعداد المسافرين للعمرة حتى الآن 200 ألف شخص، إلا أن كثيرين ما زالوا يبحثون عن أسعار العمرة لأداء المناسك وزيارة الحرم المكي والمدينة المنورة.

ووفق شركات السياحة، فإن أكثر من 85% من المصريين الذين سافروا للعمرة خلال تلك الفترة، وعددهم أكثر من 210 آلاف، اختاروا البرامج الاقتصادية في أسعار العمرة والتي تناسب الفئات والشرائح كافة.

أسعار العمرة

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي أسعار العمرة.

وبحسب حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، فإن أسعار العمرة خلال إجازات منتصف العام بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو 15 يوما ستبدأ من 28 ألف جنيه، إذ أن أسعارها تتناسب مع إمكانات الغالبية العظمى من الراغبين في السفر لإداء الشعيرة، في حين أن أسعار برامج العمرة فئة 5 نجوم تبدأ من 45 ألف جنيه.

لماذا يتجه المصريين للعمرة الاقتصادية؟

ويرجع اتجاه المواطنين للإقبال على العمرة الاقتصادية إلى جودة الخدمات المقدمة بتلك البرامج، فضلا عن مناسبة أسعارها للشريحة الكبرى التي تسافر للعمرة حاليا، كما أن برامجها تشمل إقامة المعتمرين بفنادق بمكة المكرمة لمدة 7 أيام، ومثلها بالمدينة المنورة، إضافة إلى التنقلات الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وتذاكر الطيران بين مصر والسعودية ذهابا وإيابا.