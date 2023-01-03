«شركات السياحة»: 210 آلاف مصري اختاروا برامج العمرة الاقتصادية خلال 3 أشهر

قال محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن غالبية البرامج التى تمت مراجعتها عبر البوابة المصرية للعمرة، منذ بداية موسم العمرة أكتوبر الماضى، وحتى الآن، كانت «اقتصادية»، لافتا إلى أن أكثر من 85% من المواطنين المصريين، الذين سافروا للعمرة خلال تلك الفترة، وعددهم أكثر من 210 آلاف، اختاروا البرامج الاقتصادية.

أسباب الإقبال على برامج العمرة الاقتصادية

أضاف عزت لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسى لإقبال المواطنين المصريين على برامج العمرة الاقتصادية، يعود فى المقام الأول إلى جودة الخدمات المقدمة بتلك البرامج، فضلا عن مناسبة أسعارها للشريحة الكبرى التى تسافر للعمرة حاليا، متابعا: «البرامج الاقتصادية تشمل إقامة المعتمرين بفنادق بمكة المكرمة لمدة 7 أيام، ومثلها بالمدينة المنورة، إضافة إلى التنقلات الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وتذاكر الطيران بين مصر والسعودية ذهابا وإيابا».

عمرة شهر رجب

أوضح أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال الفترة الحالية لا زال متوسطا،لافتا إلى أن أعداد المعتمرين ستبدأ في الارتفاع بداية من إجازات منتصف العام الدراسى، تحديدا خلال الـ10 أيام الأخيرة من الشهر الجاري، التي تتزامن مع بداية شهر رجب من العام الهجرى 1444، موضحا أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على حجز برامج العمرة، خلال شهر رجب.

أشار وحيد لـ«الوطن»، إلى أن غالبية المواطنين الذين تقدموا لحجز برامج العمرة خلال شهر رجب، اختاروا البرامج الاقتصادية، لافتا إلى أن أسعار العمرة الاقتصادية خلال رجب، ستبدأ من 28 ألف جنيه، مؤكدا أن تلك الأسعار تماثل أسعار برامج العمرة خلال شهرى ديسمبر الماضى، ويناير الجارى.