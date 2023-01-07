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ضبط شخصين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في بني سويف

كتب:

محمد بركات
11:55 ص | السبت 07 يناير 2023
التنقيب عن الآثار- صورة أرشيفية

التنقيب عن الآثار- صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف من ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة بنى سويف) حال قيامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة إهناسيا بمديرية أمن بنى سويف، وعُثر على حفر بعمق متر تقريباً ، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر.

وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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