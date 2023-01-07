ضبط شخصين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في بني سويف
كتب:
محمد بركات
11:55 ص | السبت 07 يناير 2023
التنقيب عن الآثار- صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف من ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة بنى سويف) حال قيامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة إهناسيا بمديرية أمن بنى سويف، وعُثر على حفر بعمق متر تقريباً ، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر.
وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
تم تحرير المحضر اللازم، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.