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ضبط شخص أثناء التنقيب عن الآثار أسفل المدافن في التبين

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:32 ص | السبت 07 يناير 2023
التنقيب عن الآثار- صورة أرشيفية

التنقيب عن الآثار- صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد المدافن بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين، بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المدافن بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل المدفن وعُثر بداخله على حفرة بعمق 2 متر، كما ضُبط بحوزته الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض التنقيب عن الآثار، وجرى تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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