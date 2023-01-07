تفاصيل نقل كاتب بريطاني إلى المستشفى بعد هدف محمد صلاح: «كنت هموت»

أعلن المؤلف وكاتب السيناريو البريطاني حنيف قريشي، أنه يُعالج في أحد المستشفيات بعد تعرضه لحادث سقوط في إيطاليا، وقال كاتب السيناريوهات الباكستاني الأصل الذي اشتهر عالميا بفيلم «ماي بيوتيفول لوندريت» أنه ظن للوهلة الأولى أنه على حافة الموت.

وغرد «قريشي» البالغ 68 عاما، عبر «تويتر»: «غداة عيد الميلاد، تعرضت في روما، للسقوط، كنت قد رأيت للتو محمد صلاح يسجل هدفا في مرمى فريق أستون فيلا، عندها بدأت أشعر بالدوار، انحنيت إلى الأمام وسقطت، واستيقظت بعد دقائق وسط بركة من الدماء».

وأضاف الكاتب البريطاني: «ظننت أنني أموت، أنا في المستشفى، لا أستطيع تحريك ذراعي ورجلي، ولا يمكنني حكّ أنفي، أو إجراء مكالمة هاتفية، أو تناول الطعام بنفسي، هذا وضع مذل ويشكل عبئا على الآخرين، ومن غير المعروف راهنا ما إذا كان سيتمكن من المشي أو إمساك قلم مجددا».

يذكر أن «قريشي» اكتسب شهرة عالمية بعد كتابة سيناريو My Beautiful Laundrette عام 1985، وهو فيلم كوميدي من إخراج ستيفن فريرز، يتناول العنصرية والعنف خلال حكم رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر.

واستلهم من شبابه روايته الأولى «بوذا الضواحي» عام 1990، ويصور فيها بطريقة طريفة الحياة اليومية لمراهق مختلط الأعراق يسعى بأي ثمن إلى مغادرة الضاحية التي ولد فيها لاستكشاف لندن في سبعينات القرن العشرين.