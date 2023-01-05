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كابيتانو مصر.. «ماندو» يتألق مع فريقه و«محمد» حلمه يكون مثل صلاح

كتب:

محمد عزالدين
10:22 م | الخميس 05 يناير 2023
محمد عصمت

محمد عصمت

شهدت حلقة اليوم من برنامج «كابيتانو مصر»، انطلاق أولى مباريات المجموعة الثانية، والتي جمعت بين فريق على أبو جريشة بقيادة محمد اليماني، وفريق بوبو الذي يقوده أحمد الكاس، بحثًا عن الفائز الأول في بطولة كابيتانو مصر.

ماندو يتألق في المباراة

وتألق في المباراة لاعب اسمه ماندو، وهو صاحب حكاية غريبة، بحسب تقرير تلفزيوني عرضه برنامج كابيتانو مصر المذاع على قناة ON.

وجاء في التقرير: «ماندو كان في فريق أحمد الكاس، ولم يقتنع بمستواه مساعد المدرب لينضم للفريق الخصم والخاص بفريق محمد اليماني، ويقدم أداء نال إعجاب الجميع».

حلم محمد عصمت خلال حياته

وخلال الحلقة تحدث المتسابق محمد عصمت، 14 عاما، من محافظة أسيوط عن حلمه بأن يكون مثل رونالدو، أما والده فتمنى أن يراه مثل محمد صلاح، قائلا: «نفسي يشرف مصر زي محمد صلاح وهو بيلعب برجله الشمال، وعنده موهبة كبيرة».

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بقلم محمد عزالدين