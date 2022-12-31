كاتب بريطاني: الغرب يرسل مساعدات شتوية لأوكرانيا لمواجهة البرد القارس

قال الكاتب البريطاني لورينزو توندو في مقال بصحيفة «الجارديان» البريطانية إن الدول الغربية بدأت في إرسال شحنات من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا تتضمن الملابس الشتوية الثقيلة؛ لتحمل فصل الشتاء القارس البرودة في ظل أزمة الطاقة الحادة التي تعاني منها البلاد جراء انقطاع التيار الكهربي عن العديد من المناطق، بسبب القصف الصاروخي الروسي المكثف.

المساعدات الغربية لأوكرانيا

وأوضح الكاتب أن المساعدات الغربية لأوكرانيا تشمل كذلك مولدات كهرباء للتغلب على الانقطاع المستمر للتيار الكهربي إلى جانب معدات أخرى للوقاية من القصف الصاروخي المكثف الذي يستهدف البنية التحتية للطاقة في جميع أرجاء أوكرانيا.

وأشار الكاتب إلى أن الدول الغربية ومنظمات الإغاثة الدولية بدأت في تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا منذ أن بدأت الثلوج تكسو جميع المناطق في أوكرانيا بحلول فصل شتاء قارس البرودة لتمكين الجانب الأوكراني من تحمل شتاء لم يشهد مثله منذ الحرب العالمية الثانية.

موسكو تسعى لشن هجمات صاروخية

ولفت الكاتب إلى أن موسكو تسعى من خلال شن تلك الهجمات الصاروخية المكثفة إلى إجبار كييف على قبول شروطها لعقد مفاوضات سلام بين الجانبين لإنهاء الأزمة الحالية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن ما يقرب من ستة ملايين شخص في أوكرانيا لا يتوافر لديهم كهرباء أو إمدادات مياه أو وسائل تدفئة.

وفي هذا السياق، أشار الكاتب إلى تصريحات منظمة الصحة العالمية التي تحذر فيها من أن استمرار تلك الأوضاع في أوكرانيا قد تمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب الأوكراني.

وأضاف الكاتب أن ما يقرب من 70 دولة ومؤسسة دولية تعهدت في 13 ديسمبر الحالي بتقديم ما يربو على مليار دولار في صورة مساعدات إنسانية عاجلة لأوكرانيا، منها حوالي 415 مليون دولار لإصلاح الخسائر الناجمة عن القصف الروسي في قطاع الطاقة، لتمكين الجانب الأوكراني من مواجهة شتاء قاسٍ في ظل تلك الأزمة الحادة في الطاقة التي تعاني منها البلاد.

تقديم مساعدات إنسانية

وأوضح الكاتب أن حلف شمال الأطلنطي والدول الغربية الداعمة لأوكرانيا، بدأت في تقديم مساعدات إنسانية تناسب فصل الشتاء القارس البرودة إلى جانب المساعدات العسكرية والاقتصادية الأخرى في ظل المشاكل التي تواجه أوكرانيا في مجال الطاقة.

وسلط الكاتب الضوء على تصريحات مسؤول إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي يانس لينارسيس التي حث فيها الدول الأعضاء على تقديم مساعدات عاجلة لأوكرانيا، في ظل زيادة احتياجاتها من موارد الطاقة لمواجهة الأزمة الحالية.

وفي الوقت نفسه، أشار المقال، إلى إعلان رئيس وزراء بريطاني ريشي سوناك عن نية المملكة المتحدة تقديم خيام إيواء شتوية للقوات الأوكرانية التي تحارب بحسب قوله في ظل ظروف مناخية غاية في الصعوبة.

وأوضح الكاتب، في ختام المقال، أن العديد من قادة الدول الغربية مثل أسبانيا وألمانيا والنرويج إلى جانب اليابان أعلنوا عن تعهدات مماثلة لدعم الجانب الأوكراني خاصة في فصل الشتاء في الوقت الذي أعلنت فيه مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن حملة دولية لجمع التبرعات من أجل دعم لاجئي أوكرانيا حتى يتحملوا شتاء قارس البرودة.