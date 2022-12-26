«محمد» و«علي» يرسمان المشاهير بالذكاء الاصطناعي.. «صلاح» بقى طفل

انتشرت في الآونة الأخيرة، انخراط الذكاء الاصطناعي في مجال الفن وبالتحديد الرسم، وذلك بعد أن بدأ الإعجاب بالتلاشي حول موهبة الرسم اليدوية، ليستغل البعض هذا التطور التكنولوجي، ويظهر مواهبه الدفينة بابتكار وتخيل لوحات وصور مختلفة نالت إعجاب رواد السوشيال ميديا، أبرزها استحضار نجوم الزمن القديم للاحتفال برأس السنة هذا العام، ومنهم من أراد أن يعيد نجوم الكرة إلى طفولتهم، فضلًا عن تمثيل مشاهير أوروبا لحالة التشرد.

نجوم الزمن الجميل في 2022

استحضار نجوم الزمن الجميل إلى 2022، للاحتفال بالرأس السنة، بواسطة استخدام الذكاء الاصطناعي، كانت فكرة محمد جابر: «فكرة الرسم والتعديل بالذكاء الاصطناعي جميلة ومبتكرة، وأنا طول عمري بحب الرسم، وإني اختار نجوم الزمن الجميل كانت الفكرة الأولى اللي حبيت أجرب بيها تطبيق التكنولوجيا على الصور» حسب حديثه لـ«الوطن»، ولاقت صور مشاهير الزمن الجميل إعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تداولها بين العديد من الجروبات والصفحات.

تخيل طفولة نجوم الكرة

بينما تخيل علي البنا، مجموعة من نجوم كرة القدم المصرية والعالمية وهم في سن الطفولة، بواسطة استخدام الذكاء الاصطناعي، أبرزهم «محمد صلاح، وليونيل ميسي، كيليان مبامي ونيمار»: «حبيت أعمل حاجة مختلفة وأشوف ممكن نجوم الكرة يطلعوا إزاي في طفولتهم، الناس مبقتش مصدقة أنهم يطلعوا بالصور دي وكأنهم حقيقين مش صور معدلة أو رسومات ملونة»، حسب حديثه لـ«الوطن»، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي قادرًا على صنع المستحيل من وجهة نظر بعض الأشخاص.

مشاهير أوروبا باستخدام الذكاء الاصطناعي

ومن بين الصور المتداولة لـ«علي»، تخيل مشاهير أوروبا في حالة من التشرد، موضحًا أنه تصور الشخصيات المشهورة في عالم موازي إذ يشبهون المتسولين بشكل كوميدي، بينما ذكر أحد المصورين أنه استخدم الذكاء الاصطناعي في تخيل الملكة نفرتيتي والملك أخناتون بأشكال حقيقية.