استقرار أسعار الأرز اليوم بالمحافظات.. 10.2 ألف جنيه لطن الشعير

كشف الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات 2023، شهدت استقرارا لجميع أصناف الأرز سواء عريض أو رفيع الحبة للأرز الشعير، وكذلك في أسعار الأرز الأبيض بجميع أنواعه، وذلك عبر تداوله بالأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة في ربوع محافظات مصر اليوم السبت.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وأشار «الرفاعي»، في تصريح لـ«الوطن» إلى أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات سجلت استقرارا بما يصب في مصلحة قطاع المستهلكين في شتى محافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 10 آلاف و700 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 10 آلاف و200 جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض السائب عريض الحبة 14 ألفا و100 جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة السائب 12 ألفا و50 جنيها.

سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر لعريض الحبة 15 ألف جنيه.

استقرار أسعار الأرز اليوم يعود بالنفع على المواطنين

وأضاف أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات تشهد استقرارا في أسعارها بما يعود بالنفع على المستهلكين، مشيرا إلى أن المنزرع خلال موسم الحصاد المنقضي 2022 من محصول الأرز الشعير بلغ مليون و200 ألف فدان أرز شعير، وسط متوسط إنتاجية لكل فدان أرز بلغت 3 أطنان ونصف.