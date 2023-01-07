«تموين الشرقية»: ضبط 2 طن جبن مجهول المصدر في مخزن دون ترخيص

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط 2 طن جبنة مجهولة المصدر.

حملات تموينية مكبرة

ووجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمحال التجارية والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 2 طن جبن مجهول المصدر

وقامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، وبمشاركة المفتشين بالإدارة، بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة إدارة تموين ههيا بالاشتراك مع مفتش من فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء.

وتمكنت الحملة من ضبط 100 «صفيحة» جبنة بيضاء مجهولة المصدر داخل معمل ألبان غير مرخص بحي السراحنة، وزنة الصفيحة الواحدة 20 كيلو جراما، بإجمالي كمية مقدارها 2 طن، وتم تحرير المحضر رقم 207 لسنة 2023 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.