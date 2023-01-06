وزير التموين: توفير السلع المخفضة لدى البدالين التموينيين بالمحافظات

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على ضخ كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في محال البدالين التمونيين، إلى جانب المعارض التي يتم افتتاحها تباعا في المحافظات.

تخفيضات 25% على أسعار السلع

وأضاف «مصيلحي» في تصريحات لـ«الوطن»، «أنا متفائل جدا وهنوفر كل السلع في أقرب مكان لكل المواطنين، وبأسعار مخفضة تصل إلى 25%، للعبور من هذه الأزمة»، مطالبا المواطنين بالتكاتف.

وتابع وزير التموين، إن تخفيض الأسعار في المعارض التي تم افتتاحها سيدخل التجار في منافسة لمواجهة موجة الغلاء التي شهدتها الأسواق في الفترة الماضية.

وأردف: «أي تاجر هيحاول يغلي السعر سيجد منافسة قوية، وتشديد رقابي كبير، مع توفير كافة السلع في المعارض والمنافذ، وسيتم مشاركة (جمعيتي) أيضا في توفير السلع في منافذها لضبط السعر في الأسواق الفترة المقبلة».

افتتاح معارض أهلا رمضان

وأكد وزير التموين، أن معارض أهلا رمضان دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها الشكر له على الحس المجتمعي لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين من خلال هذه المعارض التي بدأت قبل موعدها المتعارف عليه بـ 3 أشهر، مشيرا أن هذه المعارض ستنتشر في أرجاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى منافذ التموين المنتشرة لتقديم كافة العروض للسلع المخفضة.

وشدد «مصيلحي» على ضروروة التكاتف والعمل على توفير السلع بسعر عادل يراعي المستهلك والمنتج في آن واحد، قائلا «مقدرش أقول لصاحب المصنع اشتغل واخسر، ولا المواطن يشتري بسعر التكلفة الحقيقية العالي».

تخطي الأزمات بتعاون الجميع

وكان وزير التموين، افتتح أمس الخميس، يرافقه محافظ القليوبية، معرض أهلا رمضان بمدينة شبرا الخيمة، ضمن سلسلة المنافذ التي تفتتحها الوزارة في الفترة الحالية لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مؤكدا أن تكاتف وتعاون المصريين هو الأساس للوصول إلى بر الأمان وتخطي الأزمات.